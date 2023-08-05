Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 01:33
Eşi avukat olanın eş durumu belgeleri

Herkese selamlar. Eşim vergi mükellefi avukat. SGK?dan Hizmet dökümünü ve barodan faaliyet belgesini geçen hafta çıkarttı. Bu iki belge yeterli midir, bunlardan başka belge gerekiyor mu ? Klavuzda bu ikisi yazıyordu sadece ama emin olmak istedim.

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