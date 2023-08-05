Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 02:04
Ermenek Kiralık daire

Tayinim Karaman Ermenek'e çıktı.Kiralık daire arıyorum,oradan ayrılacak veya Ermenekte evi olan hocalarımın evine talibim

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