Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ağustos 2023 02:10
Ermenek Kiralık Daire

Tayinim Karaman Ermenek'e çıktı.Kiralık daire arıyorum.Oradan ayrılacak olan veya orada dairesi olan varsa evine talibim

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