Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 02:19
Üniversitede yükselme sınavı

İyi günler arkadaşlar kaç sene geçmesine rağmen yök hala üniversitelerde yükselme sınavı yapmadı sınav yapacakmı yada ne zaman sınav yapacak bilginiz varmı

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