Memur eşlerin aynı anda aylıksız doğum iznine ayrılmasında idarenin takdir yetkisi var mıdır?

Merhaba,

Eşim ve ben aynı devlet kurumunda memuruz ve yeni doğan çocuğumuz sebebiyle aynı anda 24 ay aylıksız izne ayrılmak istiyoruz. Genel Tebliğ'de 'c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.' diye belirtiyor. Bu durumda idarenin takdir hakkı var mı? Bu soruma hiçbir yerde yanıt bulamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler