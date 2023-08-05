Memurlar.net Forum Yönetiminin Ayıplı Tavrı

Eski bir meslektaşımızın açtığı, "Polislikten istifa edenler ne iş yapabilir" başlıklı konuda;

"2008'den 2014'e kadar mesleğe giren tüm polisler fetöcüdür, hepsinin atılması lazım, hatta mallarına mülklerine el konulmalı" diye yazan "Spektrum0" nickli terbiyesiz bir herife kendi seviyesinde cevap verdiğim için mesajımı silen yönetim, şu an görev yapan binlerce polise terör örgütü üyesi iftirası atan bu kalleşin mesajlarını tutuyor. Yani buradan şunu anlıyoruz: İnsanlara küfür etmediğiniz sürece bütün bir grubu/topluluğu en ağır iftiralarla itham edebilir, haysiyet suikasti yapabilir, her türlü alçaklığı sergileyebilisiniz. Yeter ki ağzınızdan ayıplı bir ifade çıkmasın. Bu mesaj da bu sitedeki son mesajım olsun. Ne iş yaptığı, neci olduğu, kısacası ne idüğü belirsiz tiplerin yönettiği bir sitede kendime hakaret ettirecek kadar alçalmadım. Bu iftiracı alçakla aynı fikirde olanlar varsa özelden bilgilerini yazsınlar da delikanlılıklarını ölçelim.