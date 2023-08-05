Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 06:21
Kadrolu Memur sözleşmeli memurluğa gitmezse idari soruşturma olur mu?

Memurken sözleşmeli memurluk kazanmak idari olarak soruşturma gerekçesi olur mu?

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