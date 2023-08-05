Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


05 Ağustos 2023 06:39
Mülakatın kalkmasını istemeyenler kalksın isteyenlerden daha çok!

Hak yiyerek kazanılan memurluklar yüzünden olduğunu düşünüyorum, Devlet memurluğununda artık bir bereketi kalmadı. Aldıkları maaşlar dünyada yüzlerini güldürmeyeceği gibi ahirettede sorulacak?

Artık torpil referans öyle normal ki mülakat kaldırılsın diyenlerden fazla olduğunu düşünüyorum mülakat kalkmasın diyenlerin?

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