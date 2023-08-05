Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ağustos 2023 08:18
DHMİ arşiv ve güvenlil soruşturması
2023/1 DHMİ atandım ama soruşturmam olumsuz sonuçlanacak ve atamam iptal olacak. Puanım yanar mı? Eğer yanarsa da 2024 sınavıyla yine iyi puan alıp DHMİ tercihi yapabilir miyim?

Secretgift
Şef
05 Ağustos 2023 08:26
Tercih yapabilirsem de daha önce soruşturmam iptal olduğu için sonraki soruşturmayı etkiler mi?

Furkan1832
Aday Memur
05 Ağustos 2023 08:29

Etkilemez soruşturmalar ayrı ayrıdır

Secretgift, 53 dk. önce
Tercih yapabilirsem de daha önce soruşturmam iptal olduğu için sonraki soruşturmayı etkiler mi?

Secretgift
Şef
05 Ağustos 2023 08:30
Teşekkür ederim hocam.
Furkan1832, 50 dk. önce

Etkilemez soruşturmalar ayrı ayrıdır

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