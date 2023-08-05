DHMİ arşiv ve güvenlil soruşturması

2023/1 DHMİ atandım ama soruşturmam olumsuz sonuçlanacak ve atamam iptal olacak. Puanım yanar mı? Eğer yanarsa da 2024 sınavıyla yine iyi puan alıp DHMİ tercihi yapabilir miyim?

2023/1 DHMİ atandım ama soruşturmam olumsuz sonuçlanacak ve atamam iptal olacak. Puanım yanar mı? Eğer yanarsa da 2024 sınavıyla yine iyi puan alıp DHMİ tercihi yapabilir miyim?