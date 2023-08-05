Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ağustos 2023 09:09
EMEKLİ OLABİLİRMİYİM

23 SENELİK 657 TABİ MEMURUM. BAZI RAHATSIZKLARIMDAN DOLAYI TEMMUZ 2023 DE % 47 ENGELLİ RAPORU ALDIM. ÇALIŞMAYA MECAİLİM KALMADI . MALÜLEN DEĞİLDE SAĞLIKTAN DOLAYI EMEKLİ OLABİLİRMİYİM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

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