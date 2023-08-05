Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ağustos 2023 10:16
Ankara'dan Van'a ortak nakliye

Ayın 15 inden sonra Ankara'dan Gevaş'a ev taşıyacağım ortak gidebilecek varsa özelden mesaj atabilirse sevinirim

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