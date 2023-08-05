22 il başvuruları

Oldu ya zaten, il dışı tercihlerinin içinde oluyor zaten. 22 il için ayrı bir başvuru alınmıyor. Mesela şöyle düşün, Bolu'da görev yapan birisi Van, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin vb. 22 il olan illeri tercih ettiğinde 22 il kapsamında olan illeri tercih etmiş sayılıyor. Branşında boş yer varsa atanır, puan üstünlüğüne göre yine.

Oldu ya zaten, il dışı tercihlerinin içinde oluyor zaten. 22 il için ayrı bir başvuru alınmıyor. Mesela şöyle düşün, Bolu'da görev yapan birisi Van, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin vb. 22 il olan illeri tercih ettiğinde 22 il kapsamında olan illeri tercih etmiş sayılıyor. Branşında boş yer varsa atanır, puan üstünlüğüne göre yine.