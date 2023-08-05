Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 10:39
22 il başvuruları

Selamlar, 22 il başvuruları ne zaman ve hangi siteden oluyor acaba


popcorn007
Genel Müdür
05 Ağustos 2023 10:42
Oldu ya zaten, il dışı tercihlerinin içinde oluyor zaten. 22 il için ayrı bir başvuru alınmıyor. Mesela şöyle düşün, Bolu'da görev yapan birisi Van, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin vb. 22 il olan illeri tercih ettiğinde 22 il kapsamında olan illeri tercih etmiş sayılıyor. Branşında boş yer varsa atanır, puan üstünlüğüne göre yine.
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