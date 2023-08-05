Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Ağustos 2023 11:24
emekli olabilirmiyim

23 SENELİK 657 TABİ MEMURUM. BAZI RAHATSIZKLARIMDAN DOLAYI TEMMUZ 2023 DE

% 47 ENGELLİ RAPORU ALDIM.

ÇALIŞMAYA MECAİLİM KALMADI . MALÜLEN DEĞİLDE SAĞLIKTAN DOLAYI EMEKLİ OLABİLİRMİYİM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

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