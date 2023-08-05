İl dışı ve eş durumu iptal

Merhaba arkadaşlar. Çok farklı bir istekte bulunacağım.

Eşim il dışı atama ile 221 hizmet puanıyla benim memleketime tayin oldu. Biz ilk atandığımız zamandan beri batıda çalışıyoruz ve hizmet puanımız düşük. Bir deneyelim niyetiyle tayin istedi eşim. Ancak sonuç bizi hem şaşırttı hem de açıkçası çok pişman olduk. Enine boyuna düşünmeden nasıl böyle bir maceraya atıldık diye çok kızdık kendimize. İyi kötü kurulu bir düzenimiz var orada. İki küçük çocuğumuz var ve sil baştan yeni bir düzene hazır olmadığımızı fark ettik bir anda. Burada mutlu olamayacağımızı hissediyoruz ve çok üzgünüz. Önümüzdeki hafta eş durumu tayinleri başlayacak. 223 puanım var. Konya Selçuklu ilçesine tek tercih yapacağım ve tayinimin olumsuz sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü eşim ancak bu şekilde il dışı atamasını iptal edebilecek. Öyle bir tercih yapmalıyım ki puanı benden yüksek birisi benim yazdığım okulu 1.tercihine yazmış olsun. Buradan çok sayıda kişiye ulaşabileceğimi düşünerek böyle bir konu başlığı açmaya karar verdim. Anlayışınıza sığınarak cevaplarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Her şey hepimizin gönlünce olsun.