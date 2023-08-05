Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 11:30
İl dışı atamada sosyal bilgiler ve beden eğitimi öğretmenleri Balıkesir kaç puanla atandıniz acaba?

İl dışı atama herkes biliyor zaten kimse kimsenin kaç puanla nereye atanmış bilmiyor, saçma sapan bir uygulama.Burdan bari öğrenirsek çok faydası olur.

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