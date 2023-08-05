Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 11:37
İl içi es durumu tayini?
Arkadaşlar merhaba il içi es durumu tayininde 1 yılın sonunda il merkezinden ilçeye tayin isteyebilir miyiz eş kadrolu baska kurumda çalışıyor

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