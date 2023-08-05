Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 11:39
2023 Şube Müdürlüğü Atamaları

Şube Müdürlüğü görevde yükselme sıralamaları neden hala açıklanmıyor? Mülakat için süreç nasıl işleyecek? Puan sıralamasına göre doğrudan 3 katı kadar aday mı çağırılacak. Şube müdürlüğü sınavına giren ama kadroya geçtiklerinde maaşları düşeceği için herhangi bir tercih yapmayacak olan adaylar için nasıl bir düzenleme yapılacak?

Bir diğer husus zaman ayırıp çalışarak bu sınavda başarılı olan ancak bir üst kadroya geçmek için kadro sınırlılığına takılan adaylar için ek bir maaş, özlük vb. iyileştirmeler gibi pozitif bir düzenleme yapılması sınava girip emek harcayan personel için olumlu motivasyona neden olacaktır. Bu olumlu durum çalışan motivasyonuna da olumlu yansıyacaktır.


hande911
Aday Memur
05 Ağustos 2023 13:15
Eski bakan ve cumhurbaşkanı mülakat olmayacak dedi ona rağmen mülakat yapacaklarsa .
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