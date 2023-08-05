Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 11:43
Uygulama Oteli Olan Okula İdarecilik
Arkadaşlar bünyesinde uygulama oteli işleten bir lisede idareciliğin ne gibi zorlukları olur ? Bilen yazabilir mi?

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