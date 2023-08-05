KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 12:37
2023 Kpss gygk kolay mıydı sizce?
2023 kpss gygk kolay mıydı sizce?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS lisans71 Puan 80-85 olur mu?Açıköğretim sosyal hızmetDSİ yedeklerKamu yönetimi nasıl atanır?Tüm KPSS oturumlarının tarihi değişmeli!..Eti madene atananlar2022/2 DHMİ atananlar göreve başlama süreci ne kadar sürdü

Sözlük

supporters 1 uçak kazaları 1 çay simit 1 şu an çalan şarkı 3 gönderme yapmak 2 yıldız tilbe 3 2016 1 puslu.a.y.n.a 2 maruz kalmak 1 çaylak 1

Son Haberler

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandıAmasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldüBakan Yerlikaya son 60 günlük terörle mücadele bilançosunu açıkladı100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı sürüyorDisney'e bir tepki de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.