Yaş haddi 65 olsun

52 olsun diyene hakaret bu. İsteğe bağlı kalmadan 52 yaşını dolduran herkes emekli olmalı. İş yapmazsınız, yıllık izne çıkmazsınız, kafa kırılmış tuhafsınız haberinz yok, daha hale 65 olsun diyorsunuZ. Dalga geçiyorlar ya

52 olsun diyene hakaret bu. İsteğe bağlı kalmadan 52 yaşını dolduran herkes emekli olmalı. İş yapmazsınız, yıllık izne çıkmazsınız, kafa kırılmış tuhafsınız haberinz yok, daha hale 65 olsun diyorsunuZ. Dalga geçiyorlar ya