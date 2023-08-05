Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Ağustos 2023 12:39
Yaş haddi 65 olsun
Yaş haddi geldi emekli olacağız. Bu maaşla nasıl geçineceğiz en azından çalışırken ölürsek bu emekli sıkıntısı çekmeyiz nasıl fikir

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
05 Ağustos 2023 12:44
52 olsun diyene hakaret bu. İsteğe bağlı kalmadan 52 yaşını dolduran herkes emekli olmalı. İş yapmazsınız, yıllık izne çıkmazsınız, kafa kırılmış tuhafsınız haberinz yok, daha hale 65 olsun diyorsunuZ. Dalga geçiyorlar ya

karabatak28
Aday Memur
05 Ağustos 2023 12:47
İsteyen 52 emekli olsun bunala izin verilsin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret Dilekcesiİlk atama ve sivil polislikİstifa edenler ne iş yapabilir? Polislikten istifa etmek.İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi.Temmuz ayı enflasyon 9.49Egm Fetö idari soruşturmaBatı Batı tayinlerPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyor

Sözlük

yozgat 28 maruz kalmak 1 Halka Arz 3 cebelitarık'taki katil balina saldırıları 1 güçlüden yana olma 1 puslu.a.y.n.a 2 yıldız tilbe 3 uçak kazaları 1 kruvasan 1 Goygoy 22

Son Haberler

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandıAmasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldüBakan Yerlikaya son 60 günlük terörle mücadele bilançosunu açıkladı100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı sürüyorDisney'e bir tepki de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.