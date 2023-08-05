Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 12:42
FAZLA MESAİ VE NÖBET

MEMUR İSTEMEDİĞİ TAKDİRDE FAZLA MESAİ VE NÖBET TUTMAYABİLİR Mİ?

BUNU ARAŞTIRDIĞIMDA SADECE İŞÇİLERLE İLİGİ DÜZENLEMELERE ULAŞABİLDİM. AİLEMİN SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE FAZLA MESAİ VE NÖBET İSTEMEDİĞİMİ BELİRTEN DİLEKÇE VERECEĞİM DE O YÜZDEN MERAK EDİYORUM BİLENLER CEVAPLARSA SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM


kykdr
Aday Memur
05 Ağustos 2023 12:59
Nöbet tutamaz raporu alabilirsiniz ama belli çerçevede olması lazım , onun haricinde hastaneler 7/24 esasına göre hizmet verir

yldrcell
Şef
05 Ağustos 2023 13:18

nöbet tutamaz heyet raporu olmadıkça size nöbet yazılabilir bir engel yok, sorumlu/amir ile anlaşıp nöbet olmayan bir birim isteyebilirsiniz yada fazla mesailerinizi çalışma arkadaşlarınıza devredebilirsiniz

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