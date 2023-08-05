Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 12:42
Nöbet izninde rapor almak

Nöbet izninde rapor alınca fazla mesai mi çıkıyor idare bu duruma neden karşı?

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