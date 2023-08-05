Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 12:43
Memurluktan istifa başka kuruma geciş

Memurluktan istifa edip başka kuruma dilekçe yoluyla sınavsız tekrar memuriyete başlayabiliyormuyuz.. ve işleyiş nasıl olur bilgisi olan varsa cevap yazabilirmi


Mitrendir
Şube Müdürü
05 Ağustos 2023 13:01

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Mitrendir
Şube Müdürü
05 Ağustos 2023 13:04

Memurluktan istifa ederseniz istifa etme durmunuza göre tekrar memur olamama durmunuz oluşabilir. Bunun için 657 sayılı devletmamurları kanununun istifa ve geri çekilme müstefi sayılma gibi başlıklarını okuyunuz. kurum değiştirmek istiyorsanız geçiş yapmak istedğiniz kurum ile ayrılmak istediğiniz kurumun muvafakatname vermesiyle ilgilidir. Eğer her ikisi de veririse geçiş yapabilirsiniz.

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