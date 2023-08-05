Ziraat teknikeri atama

Bu sene ziraat teknikeri ataması olurmu sizce, veya mühendis alımı olursa yanında alırlar mı sayı olarak tahmini bilgisi olan var mı

Bu sene ziraat teknikeri ataması olurmu sizce, veya mühendis alımı olursa yanında alırlar mı sayı olarak tahmini bilgisi olan var mı