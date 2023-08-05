KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ağustos 2023 13:15
Ziraat teknikeri atama
Bu sene ziraat teknikeri ataması olurmu sizce, veya mühendis alımı olursa yanında alırlar mı sayı olarak tahmini bilgisi olan var mı

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