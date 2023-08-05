Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ağustos 2023 13:35
DHMİ soruşturma süreci

Selamlar,

DHMİ'ye atandım ve halihazırda başka bir kamu kurumunda çalışıyorum.Evraklarımı teslim ettim.Soruşturmanın ne kadar süreceği hakkında bilgisi veya öngörüsü olan var mıdır ?Evrak son teslim tarihinden itibaren mi evraklar işleme konuluyor yoksa evrakları teslim ettiğim tarihten itibaren mi ? Mevcut kurumumdan da istifa süreci olacağı için neyi ne zaman yapacağımı tam kestiremiyorum

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?ÇAYKUR'a atananlar için bilgilendirmeDHMİ arşiv ve güvenlil soruşturmasıEÜAŞ makine mühendisi399 dan 399 a / 657 ye geçiş3 yıl yasağı çalışarak mı kalkar,yoksa istifa da olur mu?DHMİ becayiş talepleriTPAO HakkındaKİTlerde Kapsam Dışı PersonelKİT 3 Yıl Hizmet Yükümlülüğü Hakkında Yanlış Bilindiğini Düşündüğüm Bir Konu- Önemli

Sözlük

semizotu 1 kötülük 1 sinir bozucu insan 1 gri saç Modası 1 kruvasan 1 cebelitarık'taki katil balina saldırıları 1 Börteçine 1 2016 1 Bugün olanlar 1 Halka Arz 3

Son Haberler

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamaKur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyorAkbelen'de ormanlar tahrip ediliyor mu? Şirketten açıklama geldiİstanbul'da su tasarrufu için 'perlatör' dağıtılacakMardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.