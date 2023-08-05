Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 13:58
Zabıt katipliğinden ikm geçiş mümkün mü?
Zabıt katipliğinden ikm gecebilirmiyiz ? Bilgisi olan yada nasıl bı yol izlenmeli?

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