Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Ağustos 2023 14:24
EMEKLİ OLABİLİRMİYİM

23 YILLIK DEVLET MEMURUYUM. LİSANS MEZUNU VE 1/3 DERECEDEYİM. HASTANEDEN 4 BRANŞTAN (GÖĞÜS HASTALIKLARI+ORTOPEDİ+KARDİYOLOJİ VE KBB) TOPLAM %47 ENGELLİ RAPORU ALDIM. MALÜLEN DEĞİL SAĞLIKDAN DOLAYI EMEKLİ OLABİLMEM MÜMKÜNMÜ ACABA. LÜTFEN BİLGİSİ OLAN CEVAP VEREBİLİRMİ. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

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