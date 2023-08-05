Seyyanen zammı yatırmıyorlar

2 ay önce askerden geldim geldiğim günden beri ödemelerimi zorla alıyorum resmen kuru maaş harici bir şey yatırmadılar ne zaman sorsam imzada diyorlar. Hastanede tek ben almamışım sebebi askere gitmiş olmammış. Nereye danışabilirim mutemet bir şey bilmiyor

2 ay önce askerden geldim geldiğim günden beri ödemelerimi zorla alıyorum resmen kuru maaş harici bir şey yatırmadılar ne zaman sorsam imzada diyorlar. Hastanede tek ben almamışım sebebi askere gitmiş olmammış. Nereye danışabilirim mutemet bir şey bilmiyor