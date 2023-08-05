Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 14:48
Eğitim Ödeneği ?
Evet arkadaşlar 3-4 bin tl maaş alırken ( o zamanki kırtasiye giderleri ile şimdikini kıyaslayın) 2 bin tl civarı olan eğitim ödeneği; şu anda 20-25 arası olan maaşla gene 2 bin tl mi olacak. 100 bin tl maaş alsak gene mi 2 bin tl eğitim ödeneği alınacak ??? Varmı makul bi cevabı olan

Çok Yazılan Konular

İl dışından atanabilen var mıSalavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?İl dışı atama 2023Tayin hakkının sınavla olması gerekliliğiDeprem Tazminatı BilgilendirmesiEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miSamsun-atakum'a mazaret ataması?Ders paylaşımı2.il dışı

Sözlük

yıldız tilbe 4 Halka Arz 3 ağla açılırsın 1 gül suyu 2 cebelitarık'taki katil balina saldırıları 1 2016 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 6 Goygoy 17 gönderme yapmak 2 uçak kazaları 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamaKur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyorAkbelen'de ormanlar tahrip ediliyor mu? Şirketten açıklama geldiİstanbul'da su tasarrufu için 'perlatör' dağıtılacakMardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.