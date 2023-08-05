Evet arkadaşlar 3-4 bin tl maaş alırken ( o zamanki kırtasiye giderleri ile şimdikini kıyaslayın) 2 bin tl civarı olan eğitim ödeneği; şu anda 20-25 arası olan maaşla gene 2 bin tl mi olacak. 100 bin tl maaş alsak gene mi 2 bin tl eğitim ödeneği alınacak ??? Varmı makul bi cevabı olan

Evet arkadaşlar 3-4 bin tl maaş alırken ( o zamanki kırtasiye giderleri ile şimdikini kıyaslayın) 2 bin tl civarı olan eğitim ödeneği; şu anda 20-25 arası olan maaşla gene 2 bin tl mi olacak. 100 bin tl maaş alsak gene mi 2 bin tl eğitim ödeneği alınacak ??? Varmı makul bi cevabı olan