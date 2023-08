Gs komisyona kalanlar

Hocalarım ben yeni atandım. Atandığım il memi arayıp sorduk. Herkese gs olumlu sorun yok 1 eylülde gelip imza atın demişler ben aradım sizinkine komisyon karar verecek dediler. Durup dururken şok geçirdim. Terörle bağlantım yok, yüz kızartıcı bir suçum yok. Sadece geçen senelerde bir yayınevi telif hakkından şikayette bulunmuştu. Sebebi de gruba deneme cevap anahtarı paylaşmışlar ben de iletildi yapmışım ss alıp kuruma atmışlar. Telif hakkı diye bir ibare yoktu, logo, amblem vs hiçbir şey yoktu. Gittik emniyete ifade verdik. Sorun olmaz bunlar memuriyete engel değil dediler. Şu an neden komisyona kaldım anlamıyorum süreç uzayacak diye korkuyorum. Var mı komisyona kalan ne yapmam gerekiyor? Durumun akıbetini bilmiyorum e devlette uyapta çıkmadı, eve tebligat bile gelmedi. Kapandı vs sanmıştım. Adliyeyi aradım buradan bilgi veremeyiz dediler adliye başka şehirde. Buraya gidip bilgi alabilirsiniz dediler ama savcılar sanıyorum izindeymiş. Süreç uzayacak mı çok korkuyorum ev tutmuştum kirası pahalı mecburen ev yoktu maaşsız beklemek istemiyorum. Olumsuz bi şey çıkmayacak biliyorum ama süreç uzamasın diye eylüle yetiştirirler umarım. Valiliği aradım karar alındı bu hafta içinde öğrenirsiniz dediler mebe yollamışlar. Olumlu olanların mı yoksa komisyona kalanlar da dahil mi bilmiyorum. Benzer durumla karşılaşan var mı?