Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 14:52
Gs komisyona kalanlar

Hocalarım ben yeni atandım. Atandığım il memi arayıp sorduk. Herkese gs olumlu sorun yok 1 eylülde gelip imza atın demişler ben aradım sizinkine komisyon karar verecek dediler. Durup dururken şok geçirdim. Terörle bağlantım yok, yüz kızartıcı bir suçum yok. Sadece geçen senelerde bir yayınevi telif hakkından şikayette bulunmuştu. Sebebi de gruba deneme cevap anahtarı paylaşmışlar ben de iletildi yapmışım ss alıp kuruma atmışlar. Telif hakkı diye bir ibare yoktu, logo, amblem vs hiçbir şey yoktu. Gittik emniyete ifade verdik. Sorun olmaz bunlar memuriyete engel değil dediler. Şu an neden komisyona kaldım anlamıyorum süreç uzayacak diye korkuyorum. Var mı komisyona kalan ne yapmam gerekiyor? Durumun akıbetini bilmiyorum e devlette uyapta çıkmadı, eve tebligat bile gelmedi. Kapandı vs sanmıştım. Adliyeyi aradım buradan bilgi veremeyiz dediler adliye başka şehirde. Buraya gidip bilgi alabilirsiniz dediler ama savcılar sanıyorum izindeymiş. Süreç uzayacak mı çok korkuyorum ev tutmuştum kirası pahalı mecburen ev yoktu maaşsız beklemek istemiyorum. Olumsuz bi şey çıkmayacak biliyorum ama süreç uzamasın diye eylüle yetiştirirler umarım. Valiliği aradım karar alındı bu hafta içinde öğrenirsiniz dediler mebe yollamışlar. Olumlu olanların mı yoksa komisyona kalanlar da dahil mi bilmiyorum. Benzer durumla karşılaşan var mı?

Çok Yazılan Konular

İl dışından atanabilen var mıSalavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?İl dışı atama 2023Tayin hakkının sınavla olması gerekliliğiDeprem Tazminatı BilgilendirmesiEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miSamsun-atakum'a mazaret ataması?Ders paylaşımı2.il dışı

Sözlük

yıldız tilbe 4 ağla açılırsın 1 sinir bozucu insan 1 Zorunlu eğitimde temel hukuk bilgisinin verilmesi 4 cebelitarık'taki katil balina saldırıları 1 Bugün olanlar 1 semizotu 1 sakal 7 ikea 2 gül suyu 2

Son Haberler

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamaKur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyorAkbelen'de ormanlar tahrip ediliyor mu? Şirketten açıklama geldiİstanbul'da su tasarrufu için 'perlatör' dağıtılacakMardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.