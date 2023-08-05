Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 14:55
Pendik kartal tarafı okul önerisi
Merhabalar 111 puanım var branşım ingilizce. Eşim istanbula tayin oldu ben de eş durumu yapacağım pendik kartal taraflarını yazmayı düşünüyoruz. Okul mahalle ilçe her türlü önerinize açığım hiçbir bilgimiz yok istanbul hakkında sadece çok zor olduğunu biliyoruz

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