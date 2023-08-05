Belediyeden istifa etmek

Kadrolu iseniz ve kurum sizi kabul ederse sınavsız geri dönüş mümkün. Ancak böyle kolay yazıldığına bakmayın sınava girip tekrar atanmaktan çok çok daha zordur. Kurumlara istifa sonrası geri dönüş için 1 en fazla 2 kadro veriliyor. Kendinizi kabul ettirebilmeniz için bazı yardımlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durum kurumların takdirindedir kabul etmek zorunda değiller.

Kadrolu iseniz ve kurum sizi kabul ederse sınavsız geri dönüş mümkün. Ancak böyle kolay yazıldığına bakmayın sınava girip tekrar atanmaktan çok çok daha zordur. Kurumlara istifa sonrası geri dönüş için 1 en fazla 2 kadro veriliyor. Kendinizi kabul ettirebilmeniz için bazı yardımlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durum kurumların takdirindedir kabul etmek zorunda değiller.