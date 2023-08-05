Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 15:03
Belediyeden istifa etmek

Merhaba, dik okuku için yurtdışına 6 aylığına gitmek istiyorum. 1.5 yıllık memur olduğum için ücretsiz izin hakkım gözükmüyor. İstifa edip gitsem döndüğümde tekrar işe baslayabilir miyim?


hsnd
Müsteşar
05 Ağustos 2023 15:14
Kadrolu iseniz ve kurum sizi kabul ederse sınavsız geri dönüş mümkün. Ancak böyle kolay yazıldığına bakmayın sınava girip tekrar atanmaktan çok çok daha zordur. Kurumlara istifa sonrası geri dönüş için 1 en fazla 2 kadro veriliyor. Kendinizi kabul ettirebilmeniz için bazı yardımlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durum kurumların takdirindedir kabul etmek zorunda değiller.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Toplu sözleşme farkı ne çıkar?Üniversiteden üniversiteye nakil hakkında?__4Bden kadroya geçtimBaşka kuruma geçiş Sds ne kadar olduÜniversitede yükselme sınavıBelediye de mimarÜniversite Destek PersoneliÜniversite İdari Personeli Tayin Sorunu2023 Naklen atama kontenjanlarıÜniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

yıldız tilbe 4 Halka Arz 3 ağla açılırsın 1 gül suyu 2 cebelitarık'taki katil balina saldırıları 1 2016 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 6 Goygoy 17 gönderme yapmak 2 uçak kazaları 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamaKur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyorAkbelen'de ormanlar tahrip ediliyor mu? Şirketten açıklama geldiİstanbul'da su tasarrufu için 'perlatör' dağıtılacakMardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.