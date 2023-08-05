Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 15:12
Eş durumu belgeleri

Iyi günler arkadaşlar eşim özel hastanede çalışıyor Eş durumu için hangi belgeleri toplamam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim


melcea
Genel Müdür
05 Ağustos 2023 16:04

Kilavuzda kendinize uygun maddeyi bulursaniz orada yaziyor.

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