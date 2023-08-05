KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 15:16
KPSS lisans 2024 genel yetenek

Arkadaşlar Türkçe ve matematik icin nasıl bir çalışma programı oluşturabilirim? Tavsiyelerinize açığım.


arctica
Aday Memur
05 Ağustos 2023 15:43

Türkçe - Yusuf Bayraktar

Matematik - Yektuğ

Tavsiye ederim.

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