KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 15:42
SBÜ YEDEKTEN ATANAN BÜRO PERSONELİ

Sbu ye yedekten atanan büro personeli arkadaşlar 26.nisan tarihide 6.adaya indiler geriye kalanları alma ihtimalleri var mı?


muh01muh
Aday Memur
05 Ağustos 2023 15:44

Büro personeli ilan no 5

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