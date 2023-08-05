Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 15:46
Sağlık Yöneti Görevde Yükselme

Merhaba kadrolu sağlık teknikeriyim. Haziranda Sağlık yönetimi bitirdim lisans olarak. Görevde yükselmeye başvurabiliyor muyum, bana ne avantajı olur ve hastanede ne gibi bi yere verebilirler? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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