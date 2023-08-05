Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 15:46
Sağlık Yönetimi Görevde Yükselme

Merhaba kadrolu sağlık teknikeriyim. Haziranda Sağlık yönetimi bitirdim lisans olarak. Görevde yükselmeye başvurabiliyor muyum, bana ne avantajı olur ve hastanede ne gibi bi yere verebilirler? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Ağustos 2023 20:47

sağlık yöneti ne olaki?


death shot
Aday Memur
05 Ağustos 2023 23:55

Çok iyi niyetlisiniz. 663 KHK diye bir şey duydunuz mu? Sağlık torpildir.

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