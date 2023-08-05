Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 16:08
Diyarbakır Gazi yaşargil hastane bilgi
Diyarvakır Gazi Yaşargile tayin isteyecem bilgi alabilir miyim hastane acili asla cevap vermiyor santral cevap vermiyor nasıl ulaşıcam yardım

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