Ailesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((

Abimin yüz kızartıcı dosyaları var eskiden kalma.Cezaevine girdi çıktı vs. Şimdi sorunsuz bı hayat sürüyor.(terör örgütleriyle alası yok) Bense 30 .dönem sözlüyü bekliyorum inşallah.Evliyim eşim de polis.. Abimin dosyalarından sorumlu tutulur muyum?Bu şekilde kazanan tanıdığınız var mı?Lütfen çok rica ediyorum bilen biri cevaplasın.

Abimin yüz kızartıcı dosyaları var eskiden kalma.Cezaevine girdi çıktı vs. Şimdi sorunsuz bı hayat sürüyor.(terör örgütleriyle alası yok) Bense 30 .dönem sözlüyü bekliyorum inşallah.Evliyim eşim de polis.. Abimin dosyalarından sorumlu tutulur muyum?Bu şekilde kazanan tanıdığınız var mı?Lütfen çok rica ediyorum bilen biri cevaplasın.