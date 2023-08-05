facebook business manager?den nasıl para kazanılır

Arkadaşlar bu facebook Business üzerinden ciddi paralar kazanan tanıdıklarım var ama kimse ne yapdıgını nasıl yapdıgını söylemiyor internet uzerindede araştırdım bişey bulamadım bilgisi olan varmı bu sistemden tam olarak nasıl oluyo

Arkadaşlar bu facebook Business üzerinden ciddi paralar kazanan tanıdıklarım var ama kimse ne yapdıgını nasıl yapdıgını söylemiyor internet uzerindede araştırdım bişey bulamadım bilgisi olan varmı bu sistemden tam olarak nasıl oluyo