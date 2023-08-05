Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 17:45
Atanmış

2022 puanıyla Atanmış memur aynı puanıyla başka bakanlık alımına yada merkezi atamaya başvurabilir mi puanı yanmış mı oluyor 2024 KPSS mi girmesi gerek tekrar

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