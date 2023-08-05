dhmi evrak teslimi

merhabalar dhmi ye yeni atandım evrakları hazırlıyorum atama başvuru formunda ssk hizmeti kısmı var iki seçenek koymuşlar ssk hizmetim vardır ya da ssk hizmetim yokturu seçip 13 haneli sicil numaramızı giricez benim lise stajımda okul sigortalı yapmış e devletten görünüyor sicil numaram da var bunu mu yazıyım yoksa hizmetim yoktur mu diyim bir de engelli durum beyanı kısmı var iki seçenek koymuşlar birinci seçenek yüzde 40 ve üzeri engelim var ikinci seçenek yüzde 40 ve üzeri engelim yok bir de altında varsa açıklama giriniz satırı var ben hiç engelim yoktur seçeneği olmadığı için ikincisini seçip açıklama kısmına hiç bir engelim yoktur yazdım doğru mu yapmışım yoksa gerek yokmuydu yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum (bu arada yeni atananlar için grup kurulduysa beni de alırsanız sevinirim)