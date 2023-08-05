KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


05 Ağustos 2023 18:20
Hukuk ve KPSS hk.

Selamlar, maalesef ankara'da avukatlık yapmak epey zorlaştığından yeni bir mezun olarak bu yıl kpssye girdim uzman yardımcılığı düşüncesiyle. finallerden sonra 1 ay kadar çalışabildim gy-gk 74, hukuk ise 31.75 net gelecek gibi duruyor.

önümüzdeki ay e-YDS ve 22 Ekimde de YDS'ye girip en az 70 yakalamaya çalışacağım.

Sizce KPSS puanı kaç bandında gelir, internetteki robotlar güvenilir mi, YDS yolunda giderse Ankara'daki kurumların mülakatlarına girebilir miyim, uzman kadroları için mülakatlara yönelik bilgileriniz neler, kurum sınavları için tavsiyeleriniz neler? Bunları okumak hem benim hem de benim durumumda olduğunu bildiğim birçok kişi için çok faydalı olacaktır :)

Çok Yazılan Konular

Guy, vergi, vb hakkinda

Sözlük

yıldız tilbe 4 çaylak 1 sakal 7 şu an çalan şarkı 3 kötülük 1 Zorunlu eğitimde temel hukuk bilgisinin verilmesi 4 ağla açılırsın 1 semizotu 1 kruvasan 1 Goygoy 6

Son Haberler

Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldıSosyal mesafeyi muhafaza eden ağaçlar biyoçeşitliliği koruyorKütahya'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralıVali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldıAnkara'daki asayiş uygulamalarında yakalan 359 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.