Hukuk ve KPSS hk.

Selamlar, maalesef ankara'da avukatlık yapmak epey zorlaştığından yeni bir mezun olarak bu yıl kpssye girdim uzman yardımcılığı düşüncesiyle. finallerden sonra 1 ay kadar çalışabildim gy-gk 74, hukuk ise 31.75 net gelecek gibi duruyor.

önümüzdeki ay e-YDS ve 22 Ekimde de YDS'ye girip en az 70 yakalamaya çalışacağım.

Sizce KPSS puanı kaç bandında gelir, internetteki robotlar güvenilir mi, YDS yolunda giderse Ankara'daki kurumların mülakatlarına girebilir miyim, uzman kadroları için mülakatlara yönelik bilgileriniz neler, kurum sınavları için tavsiyeleriniz neler? Bunları okumak hem benim hem de benim durumumda olduğunu bildiğim birçok kişi için çok faydalı olacaktır :)