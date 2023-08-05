Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 18:40
Hatay'da İlk defa lise müdür yardımcısı başvurusu ve puan paylaşımı

Ek1 ve ekys puanlarımızı paylaşabiliriz bir de ilk tercihiniz hangi ilçe olacak. Fikir edinmesi için doğru bilgilerimizi paylaşabiliriz.


fuzuli-i sani
Şef
05 Ağustos 2023 18:41

Ben edebiyatçiyim puanım 77.5, ek1 puanı 11.6670


fuzuli-i sani
Şef
05 Ağustos 2023 18:42

İskenderun, Payas ve Dörtyol'daki okulları yazacağım

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışından atanabilen var mıTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiSalavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?İl dışı atama 2023Deprem Tazminatı BilgilendirmesiEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miSamsun-atakum'a mazaret ataması?Ders paylaşımı2.il dışı

Sözlük

yıldız tilbe 4 çaylak 1 sakal 7 şu an çalan şarkı 3 kötülük 1 Zorunlu eğitimde temel hukuk bilgisinin verilmesi 4 ağla açılırsın 1 semizotu 1 kruvasan 1 Goygoy 6

Son Haberler

Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldıSosyal mesafeyi muhafaza eden ağaçlar biyoçeşitliliği koruyorKütahya'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralıVali Gül: Esenyurt'ta suç oranı azaldıAnkara'daki asayiş uygulamalarında yakalan 359 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.