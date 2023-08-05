Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ağustos 2023 20:02
ERZİNCAN DHMİ YE ATANANLAR TOPLANIN

son atamada atanan arkadaşlar whatsap telegram grubu falan var mı kurmadıysanız kuralım

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