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Editörler : oto-danisman-expert


05 Ağustos 2023 20:02
Plaka nasıl değiştirilir?

Yeni bir şehre taşındım. Araç plakamı bu şehrin plakası yapmak istiyorum. Süreç nasıl işliyor? Notere mi gideyim? Noterden sıra alıp mı gidiliyor? Emniyetten mi yapılıyor? Plaka değişince sigortam ve muayenem bitmiş mi oluyor (sigorta ve muayeneyi yeni yaptırdım)

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