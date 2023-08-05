Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 20:24
Görevlendirmedeki çalışma süresinin 3+1e etkisi

663 45/A ya tabi olarak 2019 Ekim ayında göreve başladım. 15 Ekim 2022 de 4B kadrosuna geçtim 1 Kasım 2022 tarihinden beri eğitim nedeniyle kadromun bulunduğu ilçeden il merkezindeki başka bir hastaneye görevlendirme ile geçerek çalışmaya başladım +1yılımı 2023 15 ekimde tamamlayacağım. 4 yili tamamlayinca tayin istemeyi düşünüyorum. +1 yılımın tamamını başka bir hastanede geçireceğim için +1 yılını tamamlamadın tayin istemek için kadronun bulunduğu hastanede 1 yıl daha çalışman gerekiyor diyebilirler mi? Bilgisi olanlar cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

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