Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 20:25
İl Dışı İptal Hakkı

"14. i&#775;ller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yönetmelikte belirtilen

mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla

iptal edilebilecektir."

Bunun açıklaması tam olarak nedir arkadaşlar.. İl dışını iptal ettirme hakkı nasıl oluşuyor bu durumda?


spock
Daire Başkanı
05 Ağustos 2023 20:30

4'ünden sonra bir mazeretin ortaya çıktı mı? Yoksa sadece vaz mı geçtin?


blueskies
Aday Memur
05 Ağustos 2023 21:45

Hocam mazeret derken eş durumu - sağlık gibi mi oluyor? Yoksa kişisel sebepler, geçim sorunu, kira vb. de buna dahil mi bunu merak ediyorum.

spock, 2 saat önce

4'ünden sonra bir mazeretin ortaya çıktı mı? Yoksa sadece vaz mı geçtin?


ogretmen266
Aday Memur
05 Ağustos 2023 21:56

Atıfta bulunulan maddeleri açıklamış memurlar.net:

Bu duyurunun atıfta bulunduğu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olup, özre bağlı yer değiştirme işlemleri bu yönetmeliğin "Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 8. bölümünde yer alan 49, 50 ve 51. maddelerindeki hükümlere göre yapılmaktadır.

Buna göre; Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu, olağanüstü hal (özel ve genel hayatı etkileyen durumlar), eşinin terör eylemleri nedeniyle Şehit olması veya Terör eylemleri nedeniyle çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olması, eşi veya çocuğunun vefat etmesi, eşinin emekli olmasına bağlı bir mazeretin yer değiştirme işleminden sonra ortaya çıkması gerekir.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/983018/ogretmenler-il-ici-istege-bagli-nakil-sonucunu-iptal-edilebilir-mi.html

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