İl Dışı İptal Hakkı

Atıfta bulunulan maddeleri açıklamış memurlar.net:

Bu duyurunun atıfta bulunduğu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olup, özre bağlı yer değiştirme işlemleri bu yönetmeliğin "Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 8. bölümünde yer alan 49, 50 ve 51. maddelerindeki hükümlere göre yapılmaktadır.

Buna göre; Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu, olağanüstü hal (özel ve genel hayatı etkileyen durumlar), eşinin terör eylemleri nedeniyle Şehit olması veya Terör eylemleri nedeniyle çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olması, eşi veya çocuğunun vefat etmesi, eşinin emekli olmasına bağlı bir mazeretin yer değiştirme işleminden sonra ortaya çıkması gerekir.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/983018/ogretmenler-il-ici-istege-bagli-nakil-sonucunu-iptal-edilebilir-mi.html