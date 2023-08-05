Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 21:31
Vakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!

Vakıfbank tan kredi çektim ödeyemedim sonradan yapılandırma yaptım icraya düşmemek için onu da ödeyemedim şuan icralık olmama rağmen hesabıma yatan tüm parayı anında çekiyor banka bana 1 tl bile kalmıyor nasıl bu sorunu çözebilirim lütfen acil yardım.. şubeye gittim yardımcı olmuyorlar

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