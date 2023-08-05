Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Ağustos 2023 21:51
Sözleşmeli 4/b
Diyanet işleri başkanlığına destek personeli olarak atandım YHS kadrosu diye mi geçiyor

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